Один человек погиб в ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

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На внутренней стороне МКАД в районе Алтуфьевского шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, передает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение столичного управления ГИБДД.

"В результате ДТП с тремя автомобилями в районе 85 километра МКАД водитель автомобиля КамАЗ насмерть сбил человека", – сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сокольниках при столкновении двух трамваев пострадали три человека. Инцидент произошел в районе дома 13 в Ростокинском проезде.