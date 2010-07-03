Автомобиль загорелся на автозаправке на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на автозаправке в районе лесопарка Измайлово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 109-м километре МКАД. На месте происшествия находятся экстренные службы.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на дублере Варшавского шоссе водитель на иномарке столкнулся с тремя автомобилями. В результате происшествия пострадали два человека, помощь им оказали на месте.

