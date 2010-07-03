Четыре машины столкнулись на Варшавском шоссе

Крупная авария произошла на дублере Варшавского шоссе, передает телеканал Москва 24.

Днем возле дома 127 водитель на иномарке не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Два человека пострадали, помощь им оказали на месте.

Еще одно ДТП случилось утром. Машина скорой помощи врезалась в столб на Воздвиженке. По предварительным данным, автомобиль скорой столкнулся с другой машиной, после чего въехал в столб. Пострадавших нет.

Из-за порывистого ветра столичных автомобилистов призвали не парковаться под рекламными щитами и деревьями. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до 9:00 2 октября.