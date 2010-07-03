На юго-востоке Москвы машина сбила ребенка

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На юго-востоке столицы машина сбила ребенка. Инцидент произошел на Покровской улице.

"На улице Покровская, возле дома 17а, водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. Пострадавший был госпитализирован", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГИБДД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии на севере Москвы. На улице Проходчиков перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости зацепила припаркованную KIA Optima, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир получили травмы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

