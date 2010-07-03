Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Машина скорой помощи врезалась в столб на Воздвиженке, передает телеканал Москва 24.

Движение в районе ДТП затруднено. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, на Воздвиженке скорая столкнулась с другим автомобилем, после чего въехала в столб.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в ТиНАО пострадали четыре человека. На 57-м километре Калужского шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей – Volkswagen и Opel.

