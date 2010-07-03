Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с двумя легковыми автомобилями произошла на юге столицы в районе Бирюлево Западное.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, пострадали два человека.

Инцидент произошел около дома 25/1 по Востряковскому проезду. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Кутузовском проспекте автомобиль сбил насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.