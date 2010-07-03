Автомобиль упал в реку на Коломенской набережной

Автомобиль упал в Москву-реку

Автомобиль упал в Москву-реку на Коломенской набережной, передает телеканал Москва 24. Машина полностью скрылась под водой.

По предварительным данным, водитель разогнался так, что не сумел вписаться в поворот, и машина вылетела с проезжей части, сбив ограждение.

Судьба людей, которые были в салоне, неизвестна. На месте аварии работают спасатели. Для того, чтобы достать легковушку из воды, вызвали спецтехнику.

Ранее водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, в столичном районе Отрадное.

