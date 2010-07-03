Водитель автобуса сбил пешехода в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автобуса маршрута № 628 сбил пешехода в столичном районе Отрадное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на Березовой аллее в районе дома 5А, строение 6. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Из-за аварии перекрытой оказалась одна полоса движения.

К месту происшествия выехали полиция, скорая помощь и МЧС.

Ранее в Отрадном водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате. Инцидент произошел в районе дома № 6 на улице Хачатуряна.