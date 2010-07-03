Водитель Skoda сбил мужчину на самокате в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Отрадное водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, ехавшего на самокате, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома № 6 на улице Хачатуряна. Сейчас на месте работает полиция, ожидается скорая помощь.

Ранее на пересечении Моховой и Большой Никитской улиц произошло короткое замыкание в рейсовом автобусе. Две полосы оказались перекрыты для движения.