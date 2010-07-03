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15:04

Автобус загорелся в центре столицы

происшествия ДТП

15:04

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В центре Москвы загорелся рейсовый автобус

В центре столицы на пересечении Моховой и Большой Никитской улиц произошло короткое замыкание в рейсовом автобусе. Две полосы перекрыты для движения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На пересечении улиц Моховой с Большой Никитской произошло короткое замыкание в городском автобусе, следующем по маршруту М2. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратных метра, пострадавших в результате инцидента нет, возгорание ликвидировано", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что движение автотранспорта на Моховой улице перекрыто по двум полосам.

Полицейские призывают водителей выбирать альтернативный маршрут движения.

В конце августа на внутренней стороне МКАД загорелся автобус. Проезжающие мимо водители останавливались и помогали тушить его своими огнетушителями. О происшествии рассказали очевидцы. Инцидент произошел на 74-м километре внутренней стороны МКАД.

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