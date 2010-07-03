Очевидцы сообщили о горящем автобусе на МКАД

Фото: телеграм канал Московские Новости

На внутренней стороне МКАД горит автобус. Проезжающие мимо водители останавливаются и помогают тушить своими огнетушителями. О происшествии рассказали очевидцы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, автобус горит на 74-м километре внутренней стороны МКАД. Движение машин в районе происшествия осложнено.

"Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД, это случилось на 74-м километре. Водитель и очевидцы начали тушить пожар своими силами из огнетушителей. Движение на месте ЧП затруднено", – рассказали агентству.



Фото: телеграм канал Московские Новости

Ранее собранный на базе Ми-2 самодельный вертолет потерпел крушение в Каневском районе Краснодарского края.

Это произошло во время работ по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская.

