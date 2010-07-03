На Кубани во время сельхозработ разбился вертолет

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Собранный на базе Ми-2 самодельный вертолет потерпел катастрофу в Каневском районе Краснодарского края, передает РИА Новости.

Как уточнил представитель экстренных служб региона, ЧП произошло во время работ по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская.

По предварительной информации, в результате крушения погиб пилот. При падении воздушное судно загорелось, в настоящее время пожар уже потушен. Принадлежал вертолет частному предпринимателю.

Ранее сообщалось, что в Череповецком муниципальном районе Вологодской области вертолет задел линию электропередачи и упал в реку. Пилот скончался от полученных травм.