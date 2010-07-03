При крушении вертолета в Вологодской области погиб один человек

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В Череповецком муниципальном районе Вологодской области вертолет задел линию электропередачи и упал в реку, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Пилот скончался от полученных травм. Поиски других находившихся на борту людей продолжаются.

Ранее стало известно, что при крушении частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погибли два гражданина России и греческий пилот. Воздушное судно, направлявшееся из Галаты в Международный афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, задело линии электропередачи и упало в море. В результате ЧП остров Порос остался без электричества.