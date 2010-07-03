Посольство РФ подтвердило гибель россиян при крушении вертолета в Греции

При крушении частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погибли два гражданина России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства Афинах.
Греческий пилот также скончался от полученных травм.
Вертолет направлялся из Галаты в Международный афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, но задел линии электропередачи и рухнул в море. Тела погибших уже подняты на берег. Отмечается, что в результате ЧП остров Порос остался без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась. Пострадавшая не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили на сушу. В посольстве России в Анкаре рассказали, что девочка находится в критическом состоянии в больнице городе Денизли.
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