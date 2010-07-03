В Подмосковье насмерть разбился парашютист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила, что в районе городского округа Коломна насмерть разбился парашютист, передает Агентство "Москва".

По предварительным данным, инцидент произошел в среду в 14:30 на территории авиационного спортивного клуба. Погибший выполнял любительский прыжок в составе группы. Основной парашют не раскрылся, а запасной сработал слишком поздно.

Начата доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Подмосковье воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередачи. В аэростате находились семь человек. Пилот получил травму ноги. Пассажиры рассказали, что он всеми способами пытался избежать столкновения.