В Подмосковье насмерть разбился парашютист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила, что в районе городского округа Коломна насмерть разбился парашютист, передает Агентство "Москва".
По предварительным данным, инцидент произошел в среду в 14:30 на территории авиационного спортивного клуба. Погибший выполнял любительский прыжок в составе группы. Основной парашют не раскрылся, а запасной сработал слишком поздно.
Начата доследственная проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее в Подмосковье воздушный шар из-за сильного порыва ветра потерял управление и зацепился за линию электропередачи. В аэростате находились семь человек. Пилот получил травму ноги. Пассажиры рассказали, что он всеми способами пытался избежать столкновения.
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