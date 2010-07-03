Подростка ударило током на детской площадке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице. Городские службы проверяют состояние опоры освещения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ЮАО.
Отмечается, что инцидент произошел 20 августа по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 8-1. 14-летный подросток получил ожоги первой степени левой кисти.
"Ребенка доставили в НИИ детской хирургии и травматологии. Опора на балансе ГУП "Моссвет", ведется проверка технического состояния", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что пострадавшего отпустили из больницы домой.
В июне в Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь. Он положил гаджет на кровать рядом с собой и заснул. Утром он обнаружил, что зарядное устройство почти полностью прожгло матрас, а комната покрыта слоем черной сажи. На место ЧП вызвали пожарных.
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