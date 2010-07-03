Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета

В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.

11-летний мальчик положил гаджет на кровать рядом с собой и заснул. Утром он обнаружил, что зарядное устройство почти полностью прожгло матрас, а комната покрыта слоем черной сажи.

На место ЧП вызвали пожарных. Они объяснили, что за ночь аккумулятор сильно нагрелся и прожег простыни. По словам спасателей, семье повезло, что не произошло дальнейшего возгорания. Подросток не пострадал.

Спасатель Брэд Робинс в связи со случившемся напомнил, что нельзя оставлять заряжающиеся устройства на материалах, которые могут загореться при нагревании. Также нужно проверять состояние пожарной сигнализации в доме.

В мае сообщалось, что житель тайской провинции Накхонратчасима погиб от удара током во время зарядки своего мобильного телефона. 22-летнего тайца обнаружил его родственник. Врачи установили, что смерть молодого человека наступила за пять часов до того, как его обнаружили.

Как оказалось, он уснул с телефоном в руке, подключенным к розетке. Во сне он получил смертельный удар током.