Жителя Таиланда убило током во время зарядки телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель тайской провинции Накхонратчасима погиб от удара током во время зарядки своего мобильного телефона, сообщает сайт "Аргументы и факты".

22-летнего тайца обнаружил его родственник. Врачи установили, что смерть молодого человека наступила за пять часов до того, как его обнаружили.

Как оказалось, он уснул с телефоном в руке, подключенным к розетке. Во сне он получил смертельный удар током.