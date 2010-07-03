Число пострадавших в аварии с автобусом в Ижевске возросло до 24 человек

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После ДТП с участием автобуса в Ижевске за медицинской помощью обратились уже более 20 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

"За медицинской помощью обратились 24 человека", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находилось около 35 человек. Среди пострадавших есть ребенок – ему госпитализация не понадобилась.

"Четверо госпитализированы, (находятся – прим.) в состоянии средней степени тяжести. Остальные направлены на амбулаторное наблюдение", – рассказали ТАСС в пресс-службе местного Минздрава.

Прокуратура республики, а также Следственный комитет РФ начали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о 20 пострадавших в столкновении. Сообщалось о шести бригадах скорой помощи, работающих на месте.