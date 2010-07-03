В Ижевске 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

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В Ижевске в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали 20 человек.

Авария произошла вечером 23 августа на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель не справился с управлением и наехал на опору надземного трубопровода.

"Пострадавшие осматриваются шестью бригадами скорой медицинской помощи", – рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. Данных о погибших нет. В момент инцидента в автобусе "Нефаз" находились не менее 30 человек.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла вечером 23 августа на трассе "Кавказ" в районе поселка Заветный под Армавиром.

