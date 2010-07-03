Четыре человека погибли в ДТП под Армавиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Краснодарском крае.
Авария произошла вечером 23 августа на трассе "Кавказ" в районе поселка Заветный под Армавиром. Столкнулись два легковых автомобиля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа на МКАД в районе Осташковского шоссе перевернулся грузовик. Из-за этого там перекрыли почти всю дорогу. Пострадавших нет. Чтобы убрать фуру с дороги, вызывали подъемный кран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.