Четыре человека погибли в ДТП под Армавиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Краснодарском крае.

Авария произошла вечером 23 августа на трассе "Кавказ" в районе поселка Заветный под Армавиром. Столкнулись два легковых автомобиля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 августа на МКАД в районе Осташковского шоссе перевернулся грузовик. Из-за этого там перекрыли почти всю дорогу. Пострадавших нет. Чтобы убрать фуру с дороги, вызывали подъемный кран.

