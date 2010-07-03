Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве

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На юго-востоке столицы маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Пострадали четыре человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На пересечении Рязанского проспекта с улицей Ташкентской случилось ДТП: маршрутка столкнулось с "Волгой". Пострадали четыре человека – трое из маршрутки и один из "Волги". Все они госпитализированы", – уточняется в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Это уже третье крупное ДТП в столице с начала дня. Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель Chevrolet Cruz при перестроении не пропустил автобус маршрута №370.

Утром на 74-м километре МКАД столкнулись два грузовика и три легковые машины.

