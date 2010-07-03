Количество пострадавших в ДТП в Курганской области увеличилось до 16

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По уточненным данным, в ДТП в Курганской области пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В субботу утром рейсовый автобус Курган – Целинное, проезжая в районе Куртамыша, опрокинулся. В нем ехали 47 человек. Погибших нет.

"По состоянию на 11:00 по Москве, по информации центра медицины катастроф, пострадали 16 человек, из них один ребенок 2007 года рождения", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Из числа пострадавших в Куртамышскую центральную районную больницу госпитализированы пять человек. Ребенка также госпитализировали.

