В ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе пострадали 8 человек

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Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и нескольких машин на Ленинградском шоссе.

"Авария произошла на Ленинградском шоссе у дома № 71, столкнулись автобус и несколько машин. Движение в районе ЧП осложнено", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. В аварию попал автобус маршрута №370 Москва – Сходня.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

"У одного из пострадавших перелом бедра и сотрясение головного мозга, его состояние – тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.



Это уже второе крупное ДТП в столице за сегодняшний день. Утром на 74-м километре МКАД столкнулись два грузовика и три легковые машины.

Ранее стало известно, что в Кимовске Тульской области в ДТП погибли три человека. Водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. Скончались три девушки, находившиеся в салоне.

Еще одна крупная авария произошла в Астраханской области. В лобовом столкновении в семи километрах от города Ахтубинс погибли три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, двое пострадали.

