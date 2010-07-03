Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло – Минздрав

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Тульской области увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок", – подтвердили в ведомстве.

Согласно полученным данным, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем KIA на автодороге Лапотково – Ефремов. В результате ДТП погиб водитель легковой машины.