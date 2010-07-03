Четырех человек госпитализировали после ДТП в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека доставили в больницу после ДТП в подмосковных Мытищах. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Инцидент произошел в районе дома 18 на улице Силикатная. Водитель легкового автомобиля Audi не справился с управлением, въехал в ограждение, после чего столкнулся с грузовиком.

Пострадавшие находились внутри Audi. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве автомобиль наехал на парапет подземного перехода. Это случилось на Беговой улице в районе дома № 11. Пострадали водитель и пассажир машины.