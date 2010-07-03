В Тульской области рейсовый автобус попал в ДТП

Фото: портал мэра и правительства/Игорь Иванко

Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону.

Авария произошла на автодороге Лапотково – Ефремов в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Легковушка KIA вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом, следовавшим из Тулы в Липецк.

Водитель легкового автомобиля погиб. 11 пассажиров автобуса получили травмы, среди них 10-летняя девочка.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Сегодня же в Перми водитель автобуса маршрута № 53 въехал в бетонную стену. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса. Пострадали более 30 человек, среди них есть дети.