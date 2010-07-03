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18:54

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

происшествия ДТП

18:54

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В Перми автобус врезался в препятствие

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.

Состояние девяти детей – средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии. Состояние пяти взрослых также оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших и одном погибшем.

Авария произошла в субботу в районе дома 91б по улице Новогайвинской. Водитель автобуса маршрута № 53 въехал в бетонную стену. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса.

Для родственников пострадавших открыли "горячую линию". Следственный комитет начал доследственную проверку. Глава города поручил отстранить перевозчика от работы до окончания проверки.

Сегодня же в Москве автомобиль наехал на парапет подземного перехода. Это случилось на Беговой улице в районе дома № 11. Пострадали водитель и пассажир машины.

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