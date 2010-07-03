Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Состояние девяти детей – средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии. Состояние пяти взрослых также оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших и одном погибшем.
Авария произошла в субботу в районе дома 91б по улице Новогайвинской. Водитель автобуса маршрута № 53 въехал в бетонную стену. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса.
Для родственников пострадавших открыли "горячую линию". Следственный комитет начал доследственную проверку. Глава города поручил отстранить перевозчика от работы до окончания проверки.
Сегодня же в Москве автомобиль наехал на парапет подземного перехода. Это случилось на Беговой улице в районе дома № 11. Пострадали водитель и пассажир машины.
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