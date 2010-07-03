Автомобиль наехал на парапет подземного перехода на севере столицы

Фото: Агентство Москва

В столичном районе Беговой произошло ДТП с участием автомобиля Audi. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД РФ по городу.

Авария произошла в районе дома № 11 на улице Беговая. Машина наехала на парапет подземного перехода, в результате чего пострадали водитель и пассажир авто. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о крупной аварии на 159-м километре Рижского шоссе. Там столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли пять человек, в том числе двое детей.

