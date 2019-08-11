Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

Три автомобиля − легковушка, грузовик и микроавтобус − столкнулись на Рижском шоссе в Подмосковье. Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного главка МВД, погибли пятеро и пострадали восемь человек.
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства. По его словам, пострадали восемь человек.
Как уточнили в подмосковном Минздраве, семь человек − пять взрослых и двое детей − были доставлены в Волоколамскую больницу. По словам врачей, взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а дети − в состоянии средней степени тяжести. Медики решают вопрос о переводе одного ребенка в другое лечебно-профилактическое учреждение, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось о четверых погибших и семи пострадавших.
Как отметили в МВД, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее на МКАД в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Он врезался в ГАЗель и от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло в районе улицы Николая Старостина.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.