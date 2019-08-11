Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

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Три автомобиля − легковушка, грузовик и микроавтобус − столкнулись на Рижском шоссе в Подмосковье. Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного главка МВД, погибли пятеро и пострадали восемь человек.

"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства. По его словам, пострадали восемь человек.

Как уточнили в подмосковном Минздраве, семь человек − пять взрослых и двое детей − были доставлены в Волоколамскую больницу. По словам врачей, взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а дети − в состоянии средней степени тяжести. Медики решают вопрос о переводе одного ребенка в другое лечебно-профилактическое учреждение, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось о четверых погибших и семи пострадавших.

Как отметили в МВД, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее на МКАД в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Он врезался в ГАЗель и от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло в районе улицы Николая Старостина.