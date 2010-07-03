Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате ДТП на МКАД в районе улицы Николая Старостина погиб один человек.

"На внутренней стороне шестого километра МКАД столкнулись ГАЗель и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Накануне на севере столицы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель Chevrolet Cruz при перестроении не пропустил автобус маршрута №370.

Утром на 74-м километре МКАД столкнулись два грузовика и три легковые машины.

