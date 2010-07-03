Три автомобиля столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате ДТП в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла в районе дома № 132 на Варшавском шоссе. Там столкнулись три автомобиля.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Накануне крупная авария произошла на 159-м километре Рижского шоссе. Там столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате погибли пять человек, в том числе двое детей. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту ДТП.