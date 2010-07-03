Пострадавшего в ДТП на Рижском шоссе ребенка перевели на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал Mash

Пострадавшего в результате аварии на Рижском шоссе ребенка перевели на лечение в столичную больницу имени Сперанского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

По словам собеседника агентства, в Волоколамской больнице остаются пять пострадавших в результате аварии. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Авария произошла накануне на 159-м километре Рижского шоссе. Там столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель фуры влетел во внедорожник, который отбросило на встречную полосу на движущийся микроавтобус.

В результате ДТП погибли пять человек, среди них двое детей. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП.

