Пострадавшего в ДТП на Рижском шоссе ребенка перевели на лечение в Москву

Пострадавшего в результате аварии на Рижском шоссе ребенка перевели на лечение в столичную больницу имени Сперанского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
По словам собеседника агентства, в Волоколамской больнице остаются пять пострадавших в результате аварии. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.
Авария произошла накануне на 159-м километре Рижского шоссе. Там столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель фуры влетел во внедорожник, который отбросило на встречную полосу на движущийся микроавтобус.
В результате ДТП погибли пять человек, среди них двое детей. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП.
ДТП с участием трех машин произошло на Рижском шоссе
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