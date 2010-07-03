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Москва 24

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11 августа, 23:13

Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с 5 погибшими

происшествия ДТП

11 августа, 23:13

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Прокуратура Московской области будет контролировать, как идет проверка обстоятельств аварии с пятью погибшими на Рижском шоссе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как уточнил представитель пресс-службы, прокуроры взяли на контроль "ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья".

Вечером 11 августа на 159-м километре Рижского шоссе произошла крупная авария. Как уточнили в подмосковном Минтрансе, столкнулись грузовик, микроавтобус и иномарка. По предварительной информации, водитель фуры влетел во внедорожник, который после этого отбросило на встречную полосу − прямо на движущийся микроавтобус.

В результате ДТП погибли пять человек, среди них двое детей. В Волоколамскую больницу доставили семь пострадавших − пятерых взрослых и двоих детей. По информации регионального Минздрава, взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а состояние детей медики оценивают как средней степени тяжести.

Водителей предупредили о затруднениях движения на Рижском шоссе в районе аварии.

Пять человек погибли в крупном ДТП на Рижском шоссе

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