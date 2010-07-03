Движение на Рижском шоссе затруднено из-за крупного ДТП

Движение транспорта затруднено на Рижском шоссе − вблизи участка, где произошла крупная авария. Об этом водителей предупредили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"На месте ДТП в обе стороны наблюдается затруднение движения", − цитирует сообщение ведомства "Интерфакс". Как уточнили в министерстве, около 19:50 на 159-м километре Рижского шоссе произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и легковушки.
"По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом , после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом", − рассказал представитель подмосковного Минтранса. Согласно последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Пострадали восемь человек.
В подмосковном Минздраве сообщили, что в Волоколамскую больницу были доставлены пять взрослых и двое детей. По словам врачей, взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а дети − в состоянии средней степени тяжести.
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