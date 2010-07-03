Tesla начала расследование после ДТП на МКАД

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Компания Tesla проведет внутреннее расследование после столкновения электромобиля с эвакуатором в Москве. Об этом сообщил управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.

"Мы собрали всю информацию и передали в европейский офис компании Tesla. Европейский офис ведет внутреннее расследование. Они очень серьезно относятся к таким инцидентам и намерены сделать заключение по результатам расследования", – передает его слова Агентство "Москва".

Водитель после аварии не высказывал претензий по поводу качества автомобиля. Он и еще два несовершеннолетних пассажира смогли покинуть автомобиль самостоятельно несмотря на силу удара. Машина загорелась после того, как они уже выбрались из машины.

Авария произошла 10 августа на 40-м километре внутренней стороны МКАД. Там столкнулись эвакуатор и электромобиль. Сообщалось о трех пострадавших.

Между тем продажи электромобилей в России за первые 6 месяцев нынешнего года выросли почти в три раза. Отмечается, что чуть более половины продаж пришлась на электрический кроссовер Jaguar I-Pace.