Автобус врезался в здание в Перми

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Маршрутный автобус № 53 врезался в здание на улице в Перми, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, авария произошла на улице Новогайвинской. Как передает РИА Новости, один человек погиб, 20 пострадали, среди них двое детей. По другим данным, детей в их числе было пятеро, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего в автобусе было порядка 50 человек. На месте работают полицейские.

В столице сегодня автомобиль наехал на парапет подземного перехода. Это случилось на Беговой улице в районе дома № 11. Пострадали водитель и пассажир машины.

15 августа на Старой площади легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека. На остановке в тот момент людей не было.