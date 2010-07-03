Легковушка въехала в остановку в центре Москвы

Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

Пострадали три человека. По предварительным данным, это водитель и два пассажира. Отмечается, что в момент аварии людей на остановке не было.

ДТП с участием Skoda произошла в районе дома 2 на Старой площади в районе Китай-Города. В настоящее время пострадавших осматривают прибывшие на место происшествия врачи. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.



В июне грузовик наехал на остановку общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП произошло на 26-м километре автодороги Парголово – Огоньки. Водитель, управляя грузовиком, совершил касательное столкновение с автобусом № 555. От удара он выехал на остановку. Пострадал один пешеход. Мужчина получил легкие повреждения.