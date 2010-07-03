Водитель машины каршеринга столкнулся с автомобилем скорой помощи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель, который находился за рулем каршерингового BMW, покинул место ДТП после столкновения с автомобилем скорой помощи на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

"На улице Элеваторной произошло столкновение автомобиля BMW с машиной скорой помощи. Никто не пострадал. Принимаются меры для розыска водителя легковой машины, скрывшегося с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель погрузчика насмерть сбил рабочего на севере столицы. ДТП произошло на 76-м километре МКАД в районе Химкинского моста.