Рабочий погиб под колесами погрузчика на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель погрузчика насмерть сбил рабочего на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". ДТП произошло на 76-м километре МКАД в районе Химкинского моста.

При проведении дорожных работ погрузчик наехал на мастера участка. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.