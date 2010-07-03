Один человек погиб в результате крупного ДТП в Подмосковье

Фото: vk.com/klimovsk50

Пять автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в подмосковном Подольске, сообщает ТАСС. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

Отмечается, что среди участников аварии были грузовик и "Газель". По словам очевидцев, ДТП произошло на Симферопольском шоссе недалеко от ТЦ "Хамелеон".



Видео: vk.com/msk_today

В настоящий момент, как сообщают очевидцы, движение в районе аварии сильно затруднено в обе стороны.

Ранее водитель погрузчика насмерть сбил рабочего на севере столицы. ДТП произошло на 76-м километре МКАД в районе Химкинского моста.