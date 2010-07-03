СК выясняет обстоятельства ДТП с участием автобуса в Перми

Фото: соцсети

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП с пермским автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в субботу в районе дома 91б по улице Новогайвинской. Водитель автобуса маршрута №53 столкнулся с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса.

В мэрии города уточнили, что в результате аварии один человек погиб. 17 человек получили травмы. Их госпитализировали. 14 человек находятся в состоянии средней тяжести, двое – в тяжелом. Среди пострадавших четверо детей.

Для родственников пострадавших открыта "горячая линия". На место ДТП выехали следователи следственного управления и следователи-криминалисты, проводится осмотр. Глава города поручил отстранить перевозчика от работы до окончания проверки.

Сегодня же в Москве автомобиль наехал на парапет подземного перехода. Это случилось на Беговой улице в районе дома № 11. Пострадали водитель и пассажир машины.