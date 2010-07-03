Человек погиб в ДТП с пятью машинами под Рязанью

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Пять легковых автомобилей столкнулись под Рязанью. В результате ДТП погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД РФ по региону.

По данным МВД, авария произошла на 68-м километре трассы Спас-Клепики – Рязань. Травмы получили восемь человек, среди них двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД, организовано реверсивное движение.

Ранее смертельная авария произошла в Перми. Водитель автобуса №53 врезался в бетонную стену. Погиб один человек, еще 32 получили травмы.