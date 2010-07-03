Уголовное дело завели после ДТП в Перми

После ДТП в Перми с участием автобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
Авария произошла в субботу вечером в районе остановки "Лесозавод" на улице Новогайвинской Орджоникидзевского района. Водитель автобуса маршрута № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену.
В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. Погибла одна женщина и пострадали 32 человека, в том числе десять детей.
Состояние девяти детей – средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии. Состояние пяти взрослых также оценивается как тяжелое.
В Перми автобус влетел в стену
Для родственников пострадавших открыли "горячую линию". Глава города поручил отстранить перевозчика от работы до окончания проверки.
Сегодня же один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Тульской области. Авария произошла на автодороге Лапотково – Ефремов в Тепло-Огаревском районе.
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