Infiniti сбил насмерть женщину на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате аварии на западе столицы погиб один человек. На Кутузовском проспекте автомобиль Infiniti сбил насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

"В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Утром в пятницу, 27 сентября, сообщалось о столкновении трех автомобилей в Лефортовском тоннеле. Затор перед тоннелем растянулся на три километра. Все участники аварии остались живы, один человек получил травмы.

