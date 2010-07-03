Опубликовано видео аварии в Лефортовском тоннеле

Появилось видео аварии в Лефортовском тоннеле

Момент аварии в Лефортовском тоннеле попал на видео, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как две легковушки едут с большой скоростью и задевают друг друга. После этого водители теряют управление, и одна из машин летит в стену, а другая – под маленький грузовик.

Все участники аварии остались живы, один человек лишь получил травмы. От одной из машин буквально ничего не осталось. В районе происшествия затруднено движение транспорта. Затор перед тоннелем растянулся на три километра. Спасатели и полиция устраняют последствия ДТП.