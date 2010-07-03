Один человек пострадал в ДТП с участием такси на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате ДТП в районе Орехово-Борисово Южное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Гурьевском проезде столкнулись легковая машина и такси. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее на 30-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги столкнулись два легковых автомобиля и тягач. Пострадавших нет, за помощью к врачам никто не обращался.

Накануне днем один человек пострадал при столкновении троллейбуса и мотоцикла в Хорошёво-Мнёвниках. Авария произошла в районе дома 76 на проспекте Маршала Жукова.

