Угрозы разрушения моста в Люберцах после ДТП с грузовиком нет

Угроза разрушения конструкции пешеходного моста, расположенного на 25 километра трассы М5 "Урал" и получившего повреждения после ДТП с участием грузовика отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль".
"Движение автомобильного транспорта на 25 км автомобильной дороги федерального значения М5 "Урал" в обоих направлениях не ограничено. Объект будет признан неэксплуатируемым по заключению комиссии. В настоящее время угроза разрушения конструкции отсутствует. Надземный пешеходный переход находится в удовлетворительном состоянии. Повреждение защитного стекла не препятствует передвижению пешеходов", – сказано в сообщении, передает Агентство "Москва".
Сейчас восстанавливается защитное стекло и часть ограды. В ФКУ пообещали завершить работы в течение недели.
Грузовой автомобиль Scania врезался в пешеходный мост на 25 километре трассы М5 "Урал" в районе поселка Чкалово в Люберцах.
Грузовик сдвинул пешеходный мост, он сейчас закрыт для прохода.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.