Угрозы разрушения моста в Люберцах после ДТП с грузовиком нет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Угроза разрушения конструкции пешеходного моста, расположенного на 25 километра трассы М5 "Урал" и получившего повреждения после ДТП с участием грузовика отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль".

"Движение автомобильного транспорта на 25 км автомобильной дороги федерального значения М5 "Урал" в обоих направлениях не ограничено. Объект будет признан неэксплуатируемым по заключению комиссии. В настоящее время угроза разрушения конструкции отсутствует. Надземный пешеходный переход находится в удовлетворительном состоянии. Повреждение защитного стекла не препятствует передвижению пешеходов", – сказано в сообщении, передает Агентство "Москва".

Сейчас восстанавливается защитное стекло и часть ограды. В ФКУ пообещали завершить работы в течение недели.

Грузовой автомобиль Scania врезался в пешеходный мост на 25 километре трассы М5 "Урал" в районе поселка Чкалово в Люберцах.

Грузовик сдвинул пешеходный мост, он сейчас закрыт для прохода.

