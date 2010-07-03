В Люберцах грузовик сдвинул пешеходный мост

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Грузовик сдвинул пешеходный мост в районе подмосковных Люберец. Мост сейчас закрыт для прохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел в районе Люберец в Московской области. Грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, чем самым сдвинул его. Сейчас мост закрыт для пешеходов", – сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают коммунальные службы.

Ранее в Москве нашли копию петербургского "моста глупости". Низкий мост обнаружили на Складочной улице. "Газель" не смогла проехать под сооружением из-за своих габаритов и сложилась пополам.

Над каждой такой конструкцией есть информационные щиты на въезде с предупреждением: "Опасно! Низкий мост, "Газель" не проедет!"

