Копию питерского "моста глупости" нашли в Москве

Копию питерского "моста глупости" нашли в столице, передает телеканал Москва 24.
Низкий мост обнаружили на Складочной улице. Там "Газель" не смогла проехать под сооружением из-за своих габаритов и буквально сложилась пополам. При том что над каждой такой конструкцией вывешены информационные щиты на въезде, на которых написано: "Опасно! Низкий мост, "Газель" не проедет!"
Появилось это сооружение в конце XIX века. Мост построили для пропуска паводковых вод, однако под мостом регулярно застревают грузовые автомобили, водители которых не обращают внимания на предупреждения.
По словам экспертов, "мосты глупости" можно встретить в столичном регионе на Складочной и Газгольдерной улицах и других. Мост на Газгольдерной улице высотой около 1,3 метра, на Складочной – 2,2 метра. При этом высота "Газели" составляет 2,5 метра. Еще больше подобных мостов можно встретить в Санкт-Петербурге, там таких сооружений в два раза больше.
Один из знаменитых мостов в Санкт-Петербурге построили на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в 2011 году. По нему ограничен проезд транспорта высотой более 2,7 метра. В мае прошлого года под таким мостом застряла 150-я "Газель".
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