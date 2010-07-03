Копию питерского "моста глупости" нашли в Москве

Копию питерского "моста глупости" нашли в столице, передает телеканал Москва 24.

Низкий мост обнаружили на Складочной улице. Там "Газель" не смогла проехать под сооружением из-за своих габаритов и буквально сложилась пополам. При том что над каждой такой конструкцией вывешены информационные щиты на въезде, на которых написано: "Опасно! Низкий мост, "Газель" не проедет!"

Появилось это сооружение в конце XIX века. Мост построили для пропуска паводковых вод, однако под мостом регулярно застревают грузовые автомобили, водители которых не обращают внимания на предупреждения.

По словам экспертов, "мосты глупости" можно встретить в столичном регионе на Складочной и Газгольдерной улицах и других. Мост на Газгольдерной улице высотой около 1,3 метра, на Складочной – 2,2 метра. При этом высота "Газели" составляет 2,5 метра. Еще больше подобных мостов можно встретить в Санкт-Петербурге, там таких сооружений в два раза больше.

Один из знаменитых мостов в Санкт-Петербурге построили на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в 2011 году. По нему ограничен проезд транспорта высотой более 2,7 метра. В мае прошлого года под таким мостом застряла 150-я "Газель".

